Kuveyt Kış Harikalar Diyarı 4. Sezonunu Açtı
Kuveyt'in Havalli vilayetinde yer alan 'Kuveyt Kış Harikalar Diyarı', 6 Kasım 2025 tarihinde 4. sezonunu açtı. Eşsiz manzaraların drone ile görüntülendiği etkinlik, ülkedeki en büyük eğlence projelerinden biri olarak dikkat çekiyor.
HAVALLİ VİLAYETİ, 7 Kasım (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Kuveyt'in Havalli vilayetindeki "Kuveyt Kış Harikalar Diyarı" manzarası görülüyor, 6 Kasım 2025.
Kuveyt'in en büyük eğlence projelerinden biri olan "Kuveyt Kış Harikalar Diyarı", perşembe günü 4. sezonunu Havalli vilayetinde açtı. (Fotoğraf: Asad/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel