Kuveyt Kış Harikalar Diyarı 4. Sezonunu Açtı

HAVALLİ VİLAYETİ, 7 Kasım (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Kuveyt'in Havalli vilayetindeki "Kuveyt Kış Harikalar Diyarı" manzarası görülüyor, 6 Kasım 2025.

Kuveyt'in en büyük eğlence projelerinden biri olan "Kuveyt Kış Harikalar Diyarı", perşembe günü 4. sezonunu Havalli vilayetinde açtı. (Fotoğraf: Asad/Xinhua)