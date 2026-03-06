Haberler

Kuveyt, İran'ın misilleme saldırılarında bugüne kadar 67 askerinin yaralandığını açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuveyt, İran'ın misilleme saldırıları sonucu 67 askerinin yaralandığını ve durumu stabil olan yaralıların tedavi altında olduğunu duyurdu. Ayrıca, ifade edilen verilere göre, 212 balistik füze ve 394 insansız hava aracı etkisiz hale getirildi.

Kuveyt, İran'ın misilleme saldırılarında bugüne kadar 67 askerinin yaralandığını duyurdu.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberinde, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Saud el-Atvan'ın İran saldırılarına ilişkin açıklamasına yer verildi.

Buna göre, Atvan, İran'ın misilleme saldırılarında bugüne kadar 212 balistik füze ve 394 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini belirtti.

İran saldırılarının başlangıcından bu yana 67 askerin yaralandığına işaret eden Atvan, tüm yaralıların tedavi altına alındığını ve durumlarının stabil olduğunu kaydetti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz
İran'dan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yeni hava saldırısı

İran'ın vurduğu şehir bu gece çok hareketli! Patlamalar yaşandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Temsilciler Meclisi'nde Trump'ın savaş yetkileri tasarısı reddedildi

Temsilciler Meclisi'nde Trump'ın savaş yetkileri tasarısı reddedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı açıkça uyardı: İkazlarda bulunduk, dostluğumuzun önemi bilinmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı ilk kez açıkça uyardı
İspanya Başbakanı Sanchez'den İsrail'in saldırdığı Lübnan'a destek

İspanya Başbakanı Sanchez'den İsrail'in saldırdığı ülkeye destek
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı

İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
Temsilciler Meclisi'nde Trump'ın savaş yetkileri tasarısı reddedildi

Temsilciler Meclisi'nde Trump'ın savaş yetkileri tasarısı reddedildi
ABD'nin İran'a karşı ayaklandırma planına Kürt taraflarından tepki

ABD'nin İran'a karşı ayaklandırma planına Kürt taraflarından tepki
İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak

Aliyev ateş püskürdü! İran için söyledikleri yeni savaş çıkarır