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Kuveyt, İran'ın Saldırılarının Ardından Hava Sahasını Geçici Olarak Kapattı

Kuveyt, İran'ın Saldırılarının Ardından Hava Sahasını Geçici Olarak Kapattı
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Kuveyt, İran'ın düzenlediği saldırıların ardından hava sahasını geçici olarak kapattığını duyurdu. Uçuşlar alternatif havalimanlarına yönlendirilecek.

KUVEYT, 11 Haziran (Xinhua) -- Kuveyt, İran'ın düzenlediği saldırıların ardından hava sahasını geçici olarak kapattığını duyurdu.

Kuveyt Sivil Havacılık Kurumu, perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, önleyici tedbir kapsamında alınan karar doğrultusunda uçuşların alternatif havalimanlarına yönlendirileceğini belirtti.

Açıklamada, saat 04.50 itibarıyla yürürlüğe giren geçici kapatma kararının, güvenlik risklerinin ortadan kalktığı teyit edilene kadar yürürlükte kalacağı kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
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