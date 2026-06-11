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Kuveyt, İran'ın havalimanına yönelik saldırılarını ICAO nezdinde protesto etti

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Kuveyt, İran'ın Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırılarını ICAO nezdinde üçüncü kez protesto ederek, saldırıların sivil havacılık güvenliğini ihlal ettiğini ve maddi hasara yol açtığını bildirdi.

Kuveyt, İran'ın ülkedeki uluslararası havalimanına yönelik saldırısını Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) nezdinde protesto etti.

Kuveyt Sivil Havacılık Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nı hedef almaya devam etmesine tepki gösterildi.

İran'ın saldırısıyla Kuveyt Uluslararası Havalimanını olumsuz etkilediği vurgulanan açıklamada, saldırıların hem sivil havacılık faaliyetleri hem de güvenliği açısından ciddi sonuçlar doğurduğu ifade edildi.

İran'ın saldırıları nedeniyle ICAO'ya üçüncü kez resmi protesto mektubu gönderildiğine dikkat çekilen açıklamada, söz konusu saldırıların can kayıplarının yanı sıra hava trafik yönetimiyle ilgili radar tesisleri ve ekipmanlarında maddi hasara yol açabildiğine vurgu yapıldı.

Sivil havacılığın güvenliğini korumak için hava trafiğinin geçici olarak kapatıldığına işaret edilen açıklamada, gerekli önlemlerin alınmasının ardından Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların normale döndüğü belirtildi.

Sivil havacılık tesisleri ve altyapısına yönelik tekrarlanan saldırıların, Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi hükümleri açısından ciddi ihlaller içerdiğine değinilen açıklamada, ICAO'nun kendi yetki alanı dahilinde gerekli önlemleri alması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, Kuveyt'in bu saldırılardan doğan tüm yasal haklarını saklı tuttuğu ve ilgili uluslararası anlaşmalara uygun olarak gerekli tüm önlemleri alma hakkına sahip olduğu ifade edildi.

Kuveyt, İran'ın ülkeye yönelik saldırılarının ardından hava sahasını bir süreliğine tedbir amaçlı kapatmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki üslerde ABD'ye ait bazı noktaları hedef aldıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
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