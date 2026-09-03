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Kuveyt, İran'ın füze ve İHA saldırılarını kınadı

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Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İran'ın bu sabah füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) ülkeye düzenlediği saldırıları kınayarak, bunların bölgesel istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İran'ın bu sabah füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) ülkeye düzenlediği saldırıları kınayarak, bunların bölgesel istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen saldırıların Kuveyt'in egemenliğine yönelik açık bir ihlal olduğu ve ülkenin güvenliği, istikrarı ile vatandaşlarının can güvenliği için doğrudan tehdit oluşturduğu ifade edildi.

İran'ın saldırılarının uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2817 sayılı kararını ciddi şekilde ihlal ettiği belirtilen açıklamada, saldırıların bölgesel istikrarı tehdit ettiği ve gerilimi azaltmaya yönelik çabaları sistematik şekilde baltaladığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Kuveyt'in egemenliğini korumak, güvenliğini sağlamak ve toprakları ile hayati tesislerini herhangi bir saldırganlığa karşı savunma amacıyla gerekli tüm önlemleri alma hakkını saklı tuttuğu vurgulandı.

İran ordusu, ABD'nin İran'a saldırılarına karşılık Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ABD tarafından kullanılan üslere füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini bildirmişti.

Kaynak: AA
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