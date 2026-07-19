Kuveyt ordusu: İran'dan atılan füze ve kamikaze İHA'lara karşı hava savunma sistemleri devreye girdi
Kuveyt ordusu, İran'dan atılan füze ve kamikaze İHA'ların önlenmesi için hava savunma sistemlerini devreye soktu. Petrol tesisinin ağır hasar gördüğü ve yaralılar olduğu bildirildi.
Kuveyt ordusu, İran'dan atılan füze ve kamikaze insansız hava araçlarının (İHA) önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.
Kuveyt ordusunun ABD merkezli X sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, İran'ın Kuveyt'i füze ve kamikaze İHA'larla hedef aldığı belirtildi.
Açıklamada, İran'dan fırlatılan füze ve kamikaze İHA'ların önlenmesi amacıyla hava savunma sistemlerinin devreye girdiği kaydedildi.
Ülkede duyulabilecek patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin söz konusu tehditleri önlemeye yönelik faaliyetlerinden kaynaklandığı ifade edilen açıklamada, halktan yetkili makamların güvenlik talimatlarına uymaları istendi.
Kuveyt Petrol Şirketi, İran'ın dün düzenlediği saldırılarda petrol sektörü açısından kritik öneme sahip bir tesisin ağır hasar gördüğünü, saldırıda yaralananların olduğunu açıklamıştı.