Kuveyt: Hava savunma sistemlerimiz İran'dan fırlatılan füze ve İHA'ları engellemeye çalışıyor
Kuveyt ordusu, İran'dan fırlatılan füze ve insansız hava araçlarına müdahale ettiğini açıkladı. Hava savunma sistemleri, patlamaların İHA'ların imhası sırasında meydana geldiğini belirtti.
Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füze ve İHA'lara müdahale ettiği, duyulan patlamaların İHA'ların imha edilmesi sırasında çıkan sesler olduğu kaydedildi.
Vatandaşlardan, yetkili makamların güvenlik talimatlarına uymaları istendi.
Kaynak: AA / Gülşen Topçu