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Kuveyt: "İran'dan Fırlatılan 13 Füze ve 17 İha'ya Müdahale Edildi"

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Kuveyt Savunma Bakanlığı, İran'dan fırlatılan 13 balistik füze ve 17 insansız hava aracına müdahale edildiğini, parçaların yerleşim bölgelerine düştüğünü, bir Hint vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

(ANKARA) - Kuveyt Savunma Bakanlığı, İran'dan fırlatılan 13 balistik füze ile 17 insansız hava aracına (İHA) müdahale edildiğini açıkladı.

Kuveyt Savunma Bakanlığı'nın bugün yapılan açıklamada, önlenen füze ve İHA'lara ait parçaların ülkenin çeşitli yerleşim bölgelerine düştüğü bildirildi. Bakanlık Sözcüsü Albay Saud Abdulaziz Al-Otaibi, saldırıların Kuveyt Uluslararası Havalimanı dahil olmak üzere sivil ve kritik altyapı tesislerini hedef aldığını belirtti.

Al-Otaibi, "İran kaynaklı bu suç niteliğindeki saldırganlık, Kuveyt Uluslararası Havalimanı da dahil olmak üzere sivil ve kritik tesislerin hedef alınmasına yol açtı" ifadelerini kullandı.

Saldırılarda bir Hindistan vatandaşının yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ve ciddi maddi hasar meydana geldiğini kaydeden Al-Otaibi, güvenlik güçlerinin durumun takibi için gerekli önlemleri sürdürdüğünü belirtti.

Bakanlık açıklamasında, hayatını kaybeden kişinin ailesine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

Kaynak: ANKA
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