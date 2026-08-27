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Kuveyt-Pakistan Savunma İşbirliği Anlaşması

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Kuveyt Savunma Bakanlığı ile Pakistan Savunma Bakanlığı arasında savunma ve askerî işbirliği anlaşması imzalandı.

Kuveyt Savunma Bakanlığı ile Pakistan Savunma Bakanlığı arasında savunma ve askeri işbirliği anlaşması imzalandı.

Kuveyt ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Abdullah Ali Abdullah es-Salim es-Sabah, Pakistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Pakistanlı mevkidaşı Khavaja Muhammed Asıf ile İslamabad'da bir araya geldi.

Görüşmede Kuveyt-Pakistan ilişkileri ile askeri ve savunma alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik imkanlar ele alındı.

Taraflar ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ortak öneme sahip konuları ve bölgede güvenlik ve istikrarın desteklenmesine yönelik çabaları değerlendirdi.

Ziyaret kapsamında Kuveyt Savunma Bakanlığı ile Pakistan Savunma Bakanlığı arasında savunma ve askeri işbirliği anlaşması imzalandı.

İki ülke arasındaki askeri ve savunma işbirliğinde önemli bir aşama olduğu belirtilen anlaşmanın operasyonel koordinasyonun güçlendirilmesi, deneyim paylaşımı, silahlı kuvvetlerin hazırlık seviyesinin ve birlikte çalışabilirliğinin artırılması yoluyla ortak çıkarlara hizmet etmesi ve bölgesel güvenlik ile istikrara katkı sağlamasının hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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