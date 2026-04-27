Kuveyt Havayolları Uçuşlarını Yeniden Başlattı

KUVEYT, 27 Nisan (Xinhua) -- Kuveyt hava sahasının açılmasının ardından uçuşlara yeniden başlayan Kuveyt Havayolları, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın 4. terminalindeki operasyonlarının sorunsuz şekilde devam ettiğini duyurdu.

Kuveyt Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Kuveyt Havayolları CEO Vekili Abdulvahab El-Şatti pazar günü yaptığı açıklamada, Kahire, Amman, Delhi, Mumbai ve Manila'ya yapılan ilk uçuşlarla operasyonların kademeli şekilde başlatıldığını söyledi.

Verimlilik ve güvenliğe odaklandıklarını kaydeden Şatti, "Hizmetler önümüzdeki haftalarda kademeli olarak genişleyecek" dedi.

Havacılık yetkilileriyle gerçekleştirilen koordinasyondan övgüyle bahseden Şatti, uçuşların askıya alındığı dönemde Suudi Arabistan'ın Dammam kentinden operasyonları sürdüren personele teşekkürlerini sundu.

Bu hafta 35 noktaya hizmet vermeyi planlayan şirket, 13 rotada yeniden uçuşlara başlamış durumda. Diğer rotalarda uçuşların onay beklediği kaydedildi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta beklenmedik şekilde İran'a karşı saldırı başlatmasının ardından bölge çapında gerginliğin artmasıyla hava sahasını geçici olarak kapatan Kuveyt, perşembe günü hava sahasını yeniden açmıştı.

