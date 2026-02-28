Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın İHA ile hedef alındığı saldırıda yararlananlar oldu

Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın bir insansız hava aracı (İHA) ile hedef alınması sonucu havalimanı çalışanlarından yaralananlar oldu.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt Sivil Havacılık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın İHA ile hedef alındığı belirtildi.

Saldırıda havalimanı çalışanları arasında hafif yaralanmalar ve sınırlı maddi hasar meydana geldiği aktarılan açıklamada, İHA'nın kaynağına ilişkin bilgi verilmedi.

Fars Haber Ajansı ise "bölgede bulunan 4 ana ABD üssüne İran Devrim Muhafızları tarafından yoğun füze saldırıları gerçekleştirildiğini" bildirdi. Söz konusu üslerin BAE, Bahreyn, Katar ve Kuveyt'te bulunduğu kaydedildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, yaptığı açıklamada, ülkesinin Orta Doğu'daki ABD askeri üslerini hedef alan yanıtının "ilgili ülkeleri hedef almadığını, yalnızca askeri noktalarla sınırlı olduğunu" söylemişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü, Katar'da ABD'ye ait erken uyarı radarı vuruldu.