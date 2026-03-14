Kuveyt'te hava üssünü hedef alan İHA saldırısında 3 asker hafif yaralandı

Kuveyt Savunma Bakanlığı, insansız hava araçlarının (İHA) ülkedeki Ahmed el-Cabir Hava Üssü'nü hedef aldığını, saldırı sonucu 3 askerin hafif yaralandığını ve üssün çevresinde maddi hasar oluştuğunu bildirdi.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kurmay Albay Suud Abdulaziz el-Atvan tarafından yapılan yazılı açıklamada, hava savunma sistemlerinin bugün şafak saatlerinden itibaren 7 "düşman" İHA'sını tespit ettiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu İHA'lardan 3'ünün imha edildiği, 2'sinin ise tehdit bölgesi dışında düştüğü ve herhangi bir tehlike oluşturmadığı ifade edildi.

İki düşman İHA'sının Ahmed el-Cabir Hava Üssü'nü hedef aldığı belirtilen açıklamada, saldırı sonucu üs çevresinde bazı maddi hasarların meydana geldiği, silahlı kuvvetlere mensup 3 personelin de hafif yaralandığı, gerekli tedaviyi aldıkları ve sağlık durumlarının stabil olduğu aktarıldı.

Kuveyt Silahlı Kuvvetleri açıklamada, ülkenin güvenliğini korumak ve egemenliğini savunmak için tam hazırlık içinde olduklarını vurguladı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.