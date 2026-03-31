Kuveyt: Son 24 saatte ülke İran kaynaklı 5 balistik füze ve 7 İHA saldırısıyla hedef alındı

Kuveyt Savunma Bakanlığı, son 24 saatte ülkenin hava sahasına yönelik 5 balistik füze ve 7 insansız hava aracı saldırısının tespit edildiğini ve bu saldırıların hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bu gelişmeler, İran ile ABD-İsrail arasındaki gerilimle ilişkili olarak değerlendiriliyor.

Bakanlık Sözcüsü Albay Suud el-Atvan, yaptığı yazılı açıklamada, İran'dan ülkeye yönelik hava saldırılarına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Son 24 saatte Kuveyt hava sahasında 5 balistik füzenin tespit edildiğini ve hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini aktaran Atvan, Kuveyt'in ayrıca 7 İHA saldırısıyla hedef alındığını belirtti.

ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
