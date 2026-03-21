Kuveyt, füze ve İHA saldırısı nedeniyle 2 kez hava savunma sistemlerini devreye soktu

Kuveyt, ülkeye yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerini devreye soktu. Genelkurmay Başkanlığı, iki saldırının başarıyla engellendiğini açıkladı.

Kuveyt Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin gecenin ilk saatlerinden bu yana 2 kez füze ve İHA saldırılarını engellediği belirtildi.

Açıklamada, duyulabilecek patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin söz konusu saldırıları önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı ifade edildi.

Vatandaşlardan ve ülkede yaşayanlardan, yetkili makamlarca yayımlanan güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları istendi.

Kuveyt ordusu, Ulusal Muhafızlar, Hükümet İletişim Merkezi ve ülkenin resmi haber ajansı KUNA'dan alınan verilere göre, Kuveyt şu ana kadar en az 261 füze ve 585 İHA saldırısına hedef oldu.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA / Ömer Erdem
Rus Milletvekili Milonov'dan yurt dışında tatil yasağı önerisi

Rus vekilin hedefi sanki Türk turizmi! Önerisi direkt bizi baltalar
İran'dan ABD ve İsrail'e yeni tehdit: Hiçbir yer güvenli değil

İran'dan kan donduran tehdit: Hiçbir yer güvenli değil
Trump: NATO biz olmadan kağıttan kaplan

Zehir zemberek sözler! Trump, NATO ile gemileri iyice yaktı
Sakatlıklarla boğuşan Osimhen'e ülkesinde dua desteği

Osimhen'i annesinin yanına götürdü! Nedeni güldürecek
Rus Milletvekili Milonov'dan yurt dışında tatil yasağı önerisi

Rus vekilin hedefi sanki Türk turizmi! Önerisi direkt bizi baltalar
Pakistanlı general desteğini açıkça ifade etti: Türkiye için hazırız

Açıkça ifade etti: Türkiye için hazırız
İncirlik'te siren sesleri! MSB'den 'Olumsuz bir durum yok' açıklaması

İncirlik'te siren sesleri! MSB'den jet açıklama geldi