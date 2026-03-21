Kuveyt, füze ve İHA saldırısı nedeniyle 2 kez hava savunma sistemlerini devreye soktu

Kuveyt'in ülkeye yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerini devreye soktuğu bildirildi.

Kuveyt Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin gecenin ilk saatlerinden bu yana 2 kez füze ve İHA saldırılarını engellediği belirtildi.

Açıklamada, duyulabilecek patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin söz konusu saldırıları önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı ifade edildi.

Vatandaşlardan ve ülkede yaşayanlardan, yetkili makamlarca yayımlanan güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları istendi.

Kuveyt ordusu, Ulusal Muhafızlar, Hükümet İletişim Merkezi ve ülkenin resmi haber ajansı KUNA'dan alınan verilere göre, Kuveyt şu ana kadar en az 261 füze ve 585 İHA saldırısına hedef oldu.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.