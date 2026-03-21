Kuveyt, füze ve İHA saldırısı nedeniyle hava savunma sistemlerini devreye soktu

Kuveyt, ülkesine yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı hava savunma sistemlerini devreye soktu. Yapılan açıklamada, patlama seslerinin bu sistemlerin faaliyetlerinden kaynaklandığı belirtildi.

Kuveyt Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin füze ve İHA saldırılarını engellediği belirtildi.

Açıklamada, duyulabilecek patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin söz konusu saldırıları önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı ifade edildi.

Vatandaşlardan ve ülkede yaşayanlardan, yetkili makamlarca yayımlanan güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları istendi.

Kaynak: AA / Ömer Erdem
