Kuveyt, hava sahasına giren füze ve İHA saldırılarına müdahale edildiğini açıkladı

Kuveyt, hava sahasında gerçekleşen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerini devreye soktuğunu açıkladı. Duyulan patlamaların, İHA'ların imha edilmesi sırasında meydana geldiği belirtildi.

Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin füze ve İHA'lara müdahale ettiği, duyulan patlamaların İHA'ların imha edilmesi sırasında çıkan sesler olduğu kaydedildi.

Vatandaşlardan, yetkili makamların güvenlik talimatlarına uymaları istendi.

İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı askeri saldırının ardından İran, 28 Şubat-21 Mart tarihlerinde İsrail dışındaki bazı bölge ülkelerine yönelik 4 bin 509 füze ve İHA saldırısı düzenledi.

Bu saldırılarda en çok hedef alınan BAE'ye 2 bin 104, Kuveyt'e 819, Suudi Arabistan'a 654, Bahreyn'e 385, Katar'a 256, Ürdün'e 281, Umman'a 7 saldırı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu
