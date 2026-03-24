Kuveyt, hava sahasına giren füze ve İHA'lara müdahale ediyor
Kuveyt, hava sahasına giren füze ve insansız hava araçlarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı. Duyulan patlamaların İHA'ların imha edilmesi sırasında meydana geldiği belirtildi.
Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, hava savunma sistemlerinin füze ve İHA'lara müdahale ettiğini, duyulan patlamaların İHA'ların imha edilmesi sırasında çıkan sesler olduğu kaydedildi.
Vatandaşlardan, yetkili makamların güvenlik talimatlarına uymaları istendi.
Kaynak: AA / Gülşen Topçu