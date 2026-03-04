Kuveyt Hava Sahasında Tehdit Engellendi

Kuveyt ordusu, ülkenin hava sahasında tespit edilen füze ve insansız hava araçlarının (İHA) engellediğini duyurdu.

Kuveyt Genelkurmay Başkanlığının, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yapılan açıklamasında, "Kuveyt Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin hava sahasında tespit edilen füze ve İHA'lara karşı koyma ve engelleme görevlerini yerine getirdiği" ifade edildi.

Açıklamada ülke topraklarını ve hava sahasını korumak, halkın ve ülkede yaşayanların güvenliğini sağlamak amacıyla her türlü tehditle mücadeleye tamamen hazır olunduğu vurgulandı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.