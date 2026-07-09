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Kuveyt, hava sahasına giren 4 füze ve 10 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu

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Kuveyt Silahlı Kuvvetleri, hava sahasına giren 3 balistik füze, 1 seyir füzesi ve 10 İHA'nın tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini, bir kişinin yaralandığını açıkladı. Olayın, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına misilleme olarak gerçekleştiği belirtildi.

Kuveyt Silahlı Kuvvetleri, ülkenin hava sahasına giren 3 balistik füze, 1 seyir füzesi ve 10 insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini, bir kişinin yaralandığını açıkladı.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kurmay Albay Suud Abdulaziz el-Atvan, yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerin sabah saatlerinde Kuveyt hava sahasında 3 balistik füze, 1 seyir füzesi ve 10 İHA'yı tespit ettiğini belirtti.

Füze ve İHA'ların önlendiğini ve etkisiz hale getirildiğini aktaran Atvan, olayda bir kişinin yaralandığını, maddi hasar meydana geldiğini ifade etti.

Atvan, yaralının durumunun stabil olduğunu kaydetti.

Kara Kuvvetleri'ne bağlı Patlayıcı İnceleme ve İmha Ekibinin de geride kalan mühimmat ve enkaz parçalarına ilişkin çok sayıda ihbara müdahale ettiğini belirten Atvan, Silahlı Kuvvetlerin, hazırlık ve yüksek teyakkuz içerisinde olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırı tehdidinin ardından ABD ordusunun gece saatlerinde başlayan bombardımanında, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgeleri hedef alınmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan ABD askeri üslerindeki altyapı ve tesisleri hedef aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
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