Kuveyt Ordusu: Hava Sahamıza Giren Düşman İha'larını Etkisiz Hale Getirdik

Kuveyt Silahlı Kuvvetleri, ülke hava sahasına giren düşman füze ve insansız hava araçlarının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin müdahalesinden kaynaklandığı belirtildi.

KUVEYT, 1 Haziran (Xinhua) -- Kuveyt Silahlı Kuvvetleri, ülkenin hava sahasına giren düşman füze ve insansız hava araçlarının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kuveyt ordusu pazartesi sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, bazı bölgelerde duyulan patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin müdahalesinden kaynaklandığını belirtti.

Açıklamada, halka ilgili makamlar tarafından yayımlanan güvenlik ve emniyet talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Kuveyt genelinde hava saldırısı sirenleri yerel saatle 06.00'dan itibaren üç kez çaldı.

Kuveyt ordusu, perşembe günü hava savunma sistemlerinin ülkeyi hedef alan düşman füze ve İHA'larının etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı.

