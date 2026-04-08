Kuveyt, Irak'ın Basra kentindeki Kuveyt Başkonsolosluğuna düzenlenen baskını kınadı

Kuveyt, Irak'ın Basra kentindeki başkonsolosluğuna yapılan protesto eylemini diplomatik normlara aykırı bir ihlal olarak nitelendirerek kınadı ve Irak'tan güvenlik önlemleri talep etti.

"Bu eylem, diplomatik norm ve sözleşmeler açısından kabul edilemez ciddi bir ihlaldir." denilen açıklamada, söz konusu eylem ve Irak topraklarındaki diplomatik temsilciliklerle ilgili güvenlik ihmallerinden Bağdat yönetimi sorumlu tutuldu.

Eyleme karışan herkesten hesap sorulması için Irak hükümetinin gerekli adımları atması talebinde bulunulan açıklamada, "Kuveyt, yaşanan bölgesel ve uluslararası çekişmelerde taraf olmadığı gibi topraklarındaki yabancı diplomatik temsilciliklerin herhangi birine saldırılmasına izin vermez." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan, Başkonsolosluğa yönelik eylemi kınadı ve Kuveyt'le dayanışma mesajları paylaştı.

Irak, soruşturma komitesi oluşturdu

Bu arada Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Basra'daki Kuveyt Başkonsolosluğuna yönelik eylem şiddetle kınandı.

Protestocuların Kuveyt Başkonsolosluğuna düzenlediği baskınla ilgili bir soruşturma komitesi oluşturulduğu aktarılan açıklamada, ülkedeki yabancı diplomatik temsilciliklere yönelik her türlü eylemin reddedildiği kaydedildi.

Basra'nın Hor Zubeyr bölgesinde bir yerleşim yerine düzenlenen saldırıyı protesto eden Iraklı bir grup, Basra'daki Kuveyt Başkonsolosluğu'nu basarak binadaki Kuveyt bayrağını indirmişti.

Protestocular, saldırının Kuveyt'ten yapılan ABD kaynaklı bir saldırı olduğunu ileri sürmüştü.

Kaynak: AA / Yusuf Alioğlu
