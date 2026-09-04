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KUTSO'dan LPG Personeline Güvenlik Eğitimi

KUTSO'dan LPG Personeline Güvenlik Eğitimi
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Kumluca TSO, LPG otogaz istasyonlarında çalışan personele yönelik güvenli çalışma, iş sağlığı ve acil durum prosedürleri üzerine eğitim düzenledi. Başkan Fahri Özen, üyelerin talepleri doğrultusunda eğitimlerin süreceğini belirtti.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) tarafından, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren üyelerinin talepleri doğrultusunda LPG otogaz istasyonlarında görev yapan taşıt dolum personeline yönelik eğitim düzenlendi.

KUTSO Meclis Toplantı Salonu'nda, KUTSO ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilen eğitimde, LPG otogaz istasyonlarında çalışan personele güvenli çalışma yöntemleri, iş sağlığı ve güvenliği ile acil durumlarda uygulanması gereken prosedürler hakkında bilgi verildi.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen, üyelerden gelen talepleri önemsediklerini belirterek, ihtiyaç duyulan eğitim ve hizmetleri üyelerin bulunduğu bölgeye getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Özen, "Akaryakıt sektörü üyelerimizden gelen talep doğrultusunda yaptığımız girişimler sonucunda bu eğitimi bölgemizde gerçekleştirdik. Amacımız, üyelerimizin ihtiyaç duyduğu eğitim ve hizmetlere daha kolay ulaşmasını sağlamak, yaşadıkları zaman ve maliyet kaybını azaltmaktır." dedi.

Üyelerin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sürdüreceklerini belirten Özen, sektör temsilcilerine yönelik eğitim ve hizmetlerin devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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