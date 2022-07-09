Kutsal topraklarda hac coşkusu
AA - Ashraf Amra - Güncel
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Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, Hac farizasını yerine getirmek için ibadetlerine devam ediyor.
Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, Hac farizasını yerine getirmek için ibadetlerine devam ediyor. Kurban bayramının ilk günü sabah saatlerinden itibaren tekbir sesleriyle Mina'ya doğru harekete geçen hacı adayları, şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine ulaştı.
AA / Ashraf Amra - Güncel