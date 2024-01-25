KÜTAHYA Yesevi Erkek Öğrenci Yurdu'nda 28 öğrenci yemekten zehirlendi

KÜTAHYA Yesevi Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan 28 üniversite öğrencisine yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle sağlık ekiplerince müdahale edildi. Öğrencilerden 6'sı tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Andız Mahallesi'ndeki Yesevi Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan çok sayıda öğrenci yedikleri tavuktan zehirlendi. Baş dönmesi, mide buluntısı ve ishal şikayetlerinin artması üzerine durum önce yurt görevlilerine ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, 28 öğrenciye yurt içinde müdahalede bulundu. Öğrencilerden 6'sı ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yurtta yemeklerden örnek alınırken, inceleme başlatıldı.