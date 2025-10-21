Kütahya ve Isparta Belediyesi İhaleleri İçin Soruşturma Başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında Kütahya ve Isparta Belediyeleri'ndeki ihalelere dair dosyaların toplanması için talimat verdi.
'Aziz İhsan Aktaş' soruşturmasında, Kütahya ve Isparta Belediyeleri'ndeki ihalelere dair dosyalar savcılık tarafından istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında, örgüte ait firmaların Kütahya ve Isparta belediyelerinden aldığı ihalelere ilişkin dosyaların temini için ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları'na talimat yazısı yazıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel