Haberler

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Eskişehir'de çorba ikramı

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Eskişehir'de çorba ikramı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi önünde soğuk havada vatandaşlara 700 kişilik sıcak çorba ikram etti. İkramın, vakıf geleneğini yaşatmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, vakıf geleneğini yaşatmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi önünde vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Mobil ikram aracıyla gerçekleştirilen organizasyonda, sabahın erken saatlerinde hastaneye gelen vatandaşlar, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarına 700 kişilik sıcak çorba ikram edildi.

Vatandaşlar soğuk havada kendilerine çorba ikram edilmesini memnuniyetle karşıladı.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri, vakfiyelerde yer alan hayır şartları doğrultusunda bu tür sosyal ikram ve dayanışma faaliyetlerinin farklı zaman ve mekanlarda devam edeceğini bildirdi.

Ayrıca aynı noktada çorba dağıtımının 2 gün daha süreceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
Yargıtay'dan Narin Güran kararı! Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanacak

Yargıtay'dan Narin Güran kararı! Nevzat o suçtan yeniden yargılanacak

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Somer Şef'i çileden çıkartan yorum: Yuva yıkanın yuvası olmaz

"Yuva yıkanın yuvası olmaz" yorumu Somer Şef'i çileden çıkarttı
Lise bahçesinde korku dolu anlar: Kızını rahatsız eden genci silahla rehin aldı

Öfkeli baba kızını rahatsız eden genci silahla rehin aldı
Cagliari'den bomba Semih Kılıçsoy kararı! Beşiktaş'ın kasası ağzına kadar dolacak

Beşiktaş'ın kasasını ağzına kadar dolduracak
Dominik Livakovic'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Livakovic'e hayatının şoku
Somer Şef'i çileden çıkartan yorum: Yuva yıkanın yuvası olmaz

"Yuva yıkanın yuvası olmaz" yorumu Somer Şef'i çileden çıkarttı
Fenerbahçeli ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı

Ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı
Jeffrey Epstein'ın Prens Andrew ile ilgili gizli kasetler bulunduğu iddia edildi

Jeffrey Epstein'ın Prens Andrew ile ilgili gizli kasetleri bulundu