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Kütahya Tavşanlı'da gece bekçisi Hikmet Uzuncan ormanda otomobilinde ölü bulundu

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Kütahya Tavşanlı'da gece bekçisi Hikmet Uzuncan ormanda otomobilinde ölü bulundu
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 gündür kayıp aranan gece bekçisi Hikmet Uzuncan, Şahmelek mevkiindeki ormanda otomobilinin içinde ölü bulundu. Uzuncan’ın ölüm nedeni otopsinin ardından netleşecek, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan evli ve 3 çocuk babası gece bekçisi Hikmet Uzuncan (42), ormanda otomobilinin içinde ölü olarak bulundu.

Devekayası mevkiindeki özel bir şirkette gece bekçisi olarak çalışan Hikmet Uzuncan, 2 gün önce otomobiliyle evinden çıktıktan sonra kendisine haber alınamadı. Yakınları çevrede yaptığı aramalarda Uzuncan'dan bir iz bulamayınca kayıp ihbarında bulundu. Yapılan incelemede Uzuncan'ın otomobiliyle 2 gün önce Tavşanlı-Kütahya kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyondan yakıt alıp ayrıldığı belirlendi. Arama çalışmalarını akaryakıt istasyonun çevresinde yoğunlaştırılan jandarma ekipleri, Şahmelek mevkiindeki ormanda otomobili tespit edildi. Otomobilde yapılan aramada ise Uzuncan'ın cansız bedeni bulundu. Jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Uzuncan'ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Uzuncan'ın ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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