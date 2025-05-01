Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; saat 14.38'de merkez üssü Simav olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 10,66 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İşte AFAD'ın o paylaşımı;

BİR GECEDE 65 DEPREM OLMUŞTU

Kütahya'nın Simav ilçesi 25 Nisan günü meydana gelen 4.5 ve 4.6 büyüklüğünde depremlerle sarsılmıştı. Bir gecede 3.4, 3.9 ve 4.1 büyüklüğündeki depremlerin meydana geldiği ilçede sabaha kadar 7 saatte büyüklü küçüklü toplam 65 artçı sarsıntı kaydedilmişti.

NACİ GÖRÜR: YÖNETİCİLER DİKKATLİ OLMALI

Bugün meydana gelen son depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den yeni bir açıklama geldi.

Sarsıntının Naşa Fay Zonu yakınlarında gerçekleştiğini söyleyen Naci Görür, birkaç gün önce de aynı bölgede meydana gelen depremlere işaret etti.

Bölgenin gerildiğini kaydeden Prof. Dr. Görür, "Yöneticiler dikkatli olmalı." dedi.

BİR UYARI DA BODRUM İÇİN

Bodrum'da dün gece 02.48'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Prof. Dr. Görür, bir uyarı da Ege Bölgesi için yaptı.

Gökova Körfezi'nde gerçekleşen depremin meydana geldiği zonda daha önce 6 büyüklüğüne varan depremler meydana geldiğini anımsatan Görür, bölgenin gerildiğini söyledi.

Naci Görür'ün paylaşımı şöyle:

"Gökova Körfezinde 4,0 büyüklüğünde 12 saat önce deprem oldu. Deprem normal atımlı Gökova Fay Zonu üzerinde. Bu zon çoğu kez 6'lar mertebesinde deprem üretmiş. Bölge K-G geriliyor. Sevgiyle."