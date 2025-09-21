Haberler

Kütahya'nın Simav İlçesinde 4.2 Büyüklüğünde Deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde richter ölçeğine göre, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 02.16'da, merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9.49 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

