Kütahya'nın Gediz İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem

Kütahya'nın Gediz ilçesinde saat 11.36'da merkez üssü Gediz olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10,3 kilometre olarak belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gediz ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
