KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Millet Bahçesi Temmuz'da hizmete açılıyor

KÜTAHYA - Kütahya'da yeşil alan miktarının artırılması anlayışı doğrultusunda TOKİ tarafından Evliya Çelebi Mahallesi'ne yaptırılmakta olan Millet Bahçesi'nin temmuz ayı sonunda hizmete açılacağı bildirildi.

Hazine arazisi üzerine kurulmakta olan toplamda 107 bin metrekare büyüklüğe sahip Kütahya Millet Bahçesi, içerisinde barındıracağı millet kütüphanesi, çini satış binası, otoparkı, mescidi, yürüyüş parkurları, dinlenme alanları, bisiklet ve koşu yollarıyla 7'den 70'e tüm vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek. Millet Kütüphanesi ile gençlere hem sosyalleşme hem de kültürel anlamda gelişme imkanı sunulacak Millet Bahçesi'nde 700 araç kapasiteli kapalı otopark da önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, inşaatın büyük bir hızla devam ettiğini ifade etti. Ceyhun, içerisinde 66 bin bitkinin yer alacağı Millet Bahçesi'nin Kütahya'nın nefes alınabilecek bir yer olacağını bildirdi.

Kütahya Milet Bahçesi inşaatı İHA tarafından havadan da görüntülendi.