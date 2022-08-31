Kütahya haber! Kütahya'da sağanak; yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

Kütahya haberleri: KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Domaniç'te etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar sularla dolarken, araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşadı. İlçe merkezinde ise bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İş yerini su basan Salih Turan, "Yağmur birden bastırınca dükkanın giderlerinden su gelmeye başladı ve arka tarafa birikti. Burası taşınca kazan dairemiz suyla doldu. Şu anda temizlemeye çalışıyoruz" dedi. Domaniç Belediyesi ekipleri de etkilenen bölgelerde su tahliyesi yaptı.