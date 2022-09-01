Kütahya gündem: Gediz'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Kütahya haberi... Kütahya'nın Gediz ilçesinde, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kütahya'nın Gediz ilçesinde, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Şerif A. yönetimindeki 43 ABM 993 plakalı hafif ticari araç, Uluoymak Mahallesi Mehmet Ersoy Caddesi'nde Umut Ö'nün (17) kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletteki sürücü Umut Ö. ile Şerif Ahmet U. (15) yaralandı. Ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Ergün Caran Kütahya Tragger Umut Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kütahya gündem: Gediz'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.