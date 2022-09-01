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Kütahya gündem: Gediz'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

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Kütahya gündem: Gediz'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Kütahya haberi... Kütahya'nın Gediz ilçesinde, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Şerif A. yönetimindeki 43 ABM 993 plakalı hafif ticari araç, Uluoymak Mahallesi Mehmet Ersoy Caddesi'nde Umut Ö'nün (17) kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletteki sürücü Umut Ö. ile Şerif Ahmet U. (15) yaralandı.

Ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ergün Caran - Güncel

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