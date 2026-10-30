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Kütahya Emet'te kaygan yolda şarampole devrilen otomobilde sürücü ve eşi yaralandı

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Kütahya Emet'te kaygan yolda şarampole devrilen otomobilde sürücü ve eşi yaralandı
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Kütahya'nın Emet ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrildi. Kazada sürücü ile eşi yaralanırken, ilk müdahalenin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ile eşi yaralandı???????.

A.O. (51) idaresindeki 43 AAP 046 plakalı otomobil, Emet-Tavşanlı kara yolu Köprücek köyü yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü A.O. ile eşi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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