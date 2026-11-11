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Kütahya Domaniç'te otomobildeki yangın söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi

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Kütahya Domaniç'te otomobildeki yangın söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi
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Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesi Ilıcaksu Mahallesi'nde motor kısmından alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde motor kısmından alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesi Ilıcaksu Mahallesi'nde İ.K., kullandığı 07 AYG 69 plakalı otomobilin, motor kısmından duman çıktığını görünce itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyen alevler aracın ön kısmını kapladı. Yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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