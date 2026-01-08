Haberler

Kütahya'da sel sularının oluşturduğu çukurlara düşen otomobiller kurtarıldı

Kütahya'da sel sularının oluşturduğu çukurlara düşen otomobiller kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da etkili olan sağanak yağış, caddelerde su baskınlarına yol açarken bazı araçlar sel sularının oluşturduğu çukura düştü. Hasar gören araçlar, çekici ve polis ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Kütahya'da etkili olan sağana, kent merkezinde hayatı olumsuz etkilerken, sel sularının oluşturduğu çukura düşen araçlar kurtarıldı.

İl merkezinde öğleden sonra etkili olan ve etkisini sürdüren sağanak, bazı cadde ve sokaklarda su baskınlarına yol açtı.

Yağış, şehir içi ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalara neden oldu.

Saray Mahallesi'nde park halindeki bazı araçlar sel sularının açtığı çukura düştü. Hasar gören otomobiller, çekici ve polis ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı

16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor
İstanbul'da şiddetli fırtına deniz fenerini devirdi

Deniz feneri bile fırtınaya dayanamadı
16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı

16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı
Şaka gibi olay! Fener'in transferine kızıp bıçakla balkona fırladı

Şaka gibi olay! Fener'in transferine kızıp bıçakla balkona fırladı
Ömer Bayram, Liverpool'da oynayan çocukluk arkadaşını Galatasaray'a çağırdı: Dört gözle bekliyorum

Liverpool'da oynayan çocukluk arkadaşını Galatasaray'a çağırdı