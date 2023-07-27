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Kütahya'daki orman yangını 9 saat sonra kontrol altına alındı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Balıköy Beldesi Gevrekler Köyü yakınlarında çıkan orman yangını 9 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, yangına 24 arazöz, 9 su ikmal aracı, 8 dozer ile çevre il ve ilçelerden de bölgeye sevk edilen 11 belediyenin itfaiye aracı, 21 su tankeri, 25 pikap, çok sayıda iş makineleri ve 5 yer ekibi olmak üzere 700 personelle müdahale edildiğini açıkladı. Yangına havadan da bir helikopterle müdahale edildiği belirtildi.

Kütahya'daki orman yangını 9 saat sonra kontrol altına alındı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Balıköy Beldesi Gevrekler Köyü yakınlarında çıkan orman yangını 9 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, yangına 24 arazöz, 9 su ikmal aracı, 8 dozer ile çevre il ve ilçelerden de bölgeye sevk edilen 11 belediyenin itfaiye aracı, 21 su tankeri, 25 pikap, çok sayıda iş makineleri ve 5 yer ekibi olmak üzere 700 personelle müdahale edildiğini açıkladı.

Yangına havadan da bir helikopterle müdahale edildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen - Güncel

Tavşanlı Balıköy Kütahya Güncel Haberler

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