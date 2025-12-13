Haberler

Bağımsız Maden İş:  Kütahya'nın Gediz İlçesinde Bulunan Bir Maden Ocağında 7 Kişi Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi

Güncelleme:
Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, Kütahya'nın Gediz ilçesindeki bir maden ocağında karbonmonoksit gazı zehirlenmesi nedeniyle 7 işçinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Tedavileri devam eden işçiler için geçmiş olsun dilekleri iletildi.

(KÜTAHYA) - Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, Kütahya'nın Gediz ilçesi Gökler beldesinde bulunan bir maden ocağında 7 kişinin zehirlendiğini duyurdu.

Sendikadan yapılan açıklamada, "Kütahya Gediz ilçesi Gökler beldesinde bulunan maden ocağında 7 kardeşimiz karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan madencilerin tedavisi sürüyor. Tüm kardeşlerimize ve halkımıza geçmiş olsun. Sürecin takibindeyiz." denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
