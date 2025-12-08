Haberler

Kütahya'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kütahya'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
Kütahya'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1'i çocuk toplam 4 kişi yaralandı. Olayda yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

KÜTAHYA'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.30'da Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu tren garı kavşağı yakınında meydana geldi. Ahmet K. yönetimindeki 26 ADH 052 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette seyreden Emre D. yönetimindeki 26 AGU 214 plakalı otomobil ve Hakan Ö. idaresindeki 64 KH 582 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç, sağ şeritte seyir halinde olan Cengiz A.'nın kullandığı kamyona çarptı. Zincirleme kazada otobüs şoförü Ahmet K. ile muavin Ahmet Furkan K., hafif ticari araçta bulunan Hakan Ö. ile oğlu Halil Ö. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından sevk edildikleri Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
