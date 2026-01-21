Haberler

Kütahya'da yaya geçidindeki tehlikeli anlar araç kamerasınca kaydedildi

Güncelleme:
Kütahya'da bir kamyonun yaya geçidinden geçmeye çalışan kadın ve çocuğa tehlikeli anlar yaşatması anbean kaydedildi. Duran tırın araç kamerası tarafından görüntülenen olayda, kamyon hızla geçerken kadının geri adım atması sonucu yere düştü.

Kütahya'da bir kamyonun, yaya geçidinden geçmeye çalışan kadın ve çocuğa tehlikeli anlar yaşatması araç kamerası tarafından kaydedildi

Dumlupınar Mahallesi yakınlarındaki Kütahya - Afyonkarahisar çevre yolundan geçen bir tır şoförü, yaya geçidinde bekleyen kadın ve çocuğun yolun karşısına geçebilmeleri için durdu.

Bu sırada kadın ve çocuk yoldan geçmek için adım attıkları sırada arkadan gelen ve plakası belirlenemeyen bir kamyon, yaya geçidine ve duran tıra aldırış etmeden hızla geçti.

Kamyonun geldiğini son anda fark eden ve geri adım atan kadın, hızla ilerleyen kamyonun rüzgarının etkisiyle yere düştü.

Olay anı ise yaya geçidinde kadın ve çocuğun geçmesi için duran tırın araç kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Fenerbahçe yeni sezonun 2 transferini şimdiden bitirdi

Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları 14 yaşına girdi! Baba Onur Saylak'tan duygusal paylaşım

Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Trump'tan inanılmaz sözler: Ülke bile değiller, insanların hepsi düşük IQ'ya sahip

Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar

