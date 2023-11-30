Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yaya devriye ekipleri tarafından Atatürk Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Meydan Mahallesi, Fuatpaşa Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Osmanlı Caddesi, Merkez Sokak ve bağlı sokaklarda yapılan çalışmalarda, 144 şahıs ve 16 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 1 adet kurusıkı tabanca ve 5 adet kesici alet ele geçirildi.

Kütahya'da Yaya Devriye Ekipleri Tarafından 144 Şahıs ve 16 Araçta Denetim Yapıldı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yaya devriye ekipleri tarafından 144 şahıs ve 16 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 1 adet kurusıkı tabanca ve 5 adet kesici alet ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı yaya devriye görevlileri tarafından 25-26 Kasım 2023 tarihlerinde Atatürk Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Meydan Mahallesi, Fuatpaşa Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Osmanlı Caddesi, Merkez Sokak ve bağlı sokaklarda yapılan çalışmalarda, 144 şahıs ve 16 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 1 adet kurusıkı tabanca ve 5 adet kesici alet ele geçirildi. - KÜTAHYA