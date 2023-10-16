Kütahya'da Yaya Devriye Ekipleri 220 Şahıs ve 28 Aracı Denetledi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yaya devriye ekipleri, Atatürk Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Meydan Mahallesi ve diğer sokaklarda yapılan çalışmalarda 220 şahıs ve 28 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimini gerçekleştirdi. Denetimlerde 7 adet kesici alet ele geçirilen 7 kişiye idari işlem uygulandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yaya devriye ekiplerinin iki günde 220 şahıs, 28 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimini yaptığı bildirildi.

Resmi Ekipler Amirliğine bağlı yaya devriye görevlileri tarafından Atatürk Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Meydan Mahallesi, Fuatpaşa Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Osmanlı Caddesi, Merkez Sokak ve bağlı sokaklarda iki gün içerisinde yapılan çalışmalarda, 220 şahıs, 28 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Denetimlerde 7 adet kesici alet ele geçirilen 7 şahsa idari işlem uygulandı. - KÜTAHYA