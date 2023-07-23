Kütahya'da Yalnız Yaşayan Kişi Ölü Bulundu

Kütahya'da yalnız yaşayan bir kişi, ikamet ettiği apartman dairesinde ölü bulundu. Kemal Kaplan'ın (62) hayatını kaybettiği olay, komşuları ve arkadaşları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Kaplan'ın öldüğünü belirledi. Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen Kaplan'ın cesedi, otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Emekli olan Kaplan'ın yalnız yaşadığı öğrenildi.