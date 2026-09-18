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Kütahya'da vefat eden Kıbrıs gazisi Halil Çil son yolculuğuna uğurlandı

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Kütahya'da vefat eden Kıbrıs gazisi Halil Çil son yolculuğuna uğurlandı
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Kütahya'nın Emet ilçesinde hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Halil Çil'in cenazesi toprağa verildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Halil Çil'in cenazesi toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Çil'in Türk bayrağına sarılı naaşı, tören için Emet Çarşı Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine protokol üyeleri, gaziler, Çil'in ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Çil'in cenazesi, namazın ardından Emet İlçe Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: AA
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