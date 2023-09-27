Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, karı koca tutuklandı. Operasyonda bin 50,89 gram bonzai ve 26 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.