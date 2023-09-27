Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı
Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, karı koca tutuklandı. Operasyonda bin 50,89 gram bonzai ve 26 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen karı koca tutuklandı
KÜTAHYA - Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, karı koca tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda, Kütahya'ya uyuşturucu madde ulaştırılabileceği değerlendirilen R. A.'nın içerisinde bulunduğu ticari taksi il sınırları içerisinde durduruldu. Durdurulan araçta ve araçtaki şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda, 2 parça halinde vakumlu ve presli şekilde toplamda bin 50,89 gram bonzai ve toplam 26 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılan M.N. isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.A. ve eşi E.A. isimli şahıslar tutuklandı.