Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. İçinde şüphelilerin olduğu otomobili Kütahya-Eskişehir kara yolu polis noktasında durduran ekipler, narkotik köpeği 'Thor' ile yaptıkları aramada, otomobilin bagajındaki ilk yardım çantasında gizlenmiş 276,75 gram kokain ile 5,5 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan D.B. ve H.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.