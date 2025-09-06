Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1410 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde sattıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1410 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel