Haberler

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1410 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklandı.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, 1410 uyuşturucu hapın ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde sattıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1410 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
Ali Koç yeni hocayla söz kesti: Dünya yine Fener'i konuşacak

Yeni hocayla söz kesti: Dünya yine Fener'i konuşacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vincenzo Montella: Puan alacağımız garantiyse bunu yapabilirim

Montella: Puan alacağımız garantiyse bunu yapabilirim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.