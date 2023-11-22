Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonlarında Büyük Miktar Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Kütahya'da son bir hafta içinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen sentetik ecza miktarı dikkat çekti. Kütahya Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 31 olayda yakalanan 37 şahıstan 2'si tutuklandı ve toplamda 65,28 gram bonzai, 7,01 gram esrar, 39,95 gram metamfetamin ve 19 bin 810 adet sentetik ecza ele geçirildi. Yılbaşından bu yana ise il genelinde yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti çerçevesinde tutuklu şahıs sayısı 119'a ulaştı.
Kütahya'da son bir hafta içinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen sentetik ecza miktarı dikkat çekti.
Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 12 -19 Kasım 2023 tarihleri arasında il geneli narkotik suçlarla mücadele çalışmaları çerçevesinde 31 olayda yakalanan 37 şahıstan 2'si tutuklandı. Suç unsuru olarak, 65,28 gram bonzai, 7,01 gram esrar, 39,95 gram metamfetamin ve 19 bin 810 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Yılbaşından buna il genelinde yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti çerçevesinde tutuklu şahıs sayısı 119'a ulaştı. - KÜTAHYA