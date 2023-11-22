Haberler ›› Güncel ›› Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonlarında Büyük Miktar Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonlarında Büyük Miktar Sentetik Ecza Ele Geçirildi

22 Kasım 2023 09:16 , Son Güncelleme: 09:18 Güncel Haberler Abone Ol

Kütahya'da son bir hafta içinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen sentetik ecza miktarı dikkat çekti. Kütahya Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 31 olayda yakalanan 37 şahıstan 2'si tutuklandı ve toplamda 65,28 gram bonzai, 7,01 gram esrar, 39,95 gram metamfetamin ve 19 bin 810 adet sentetik ecza ele geçirildi. Yılbaşından bu yana ise il genelinde yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti çerçevesinde tutuklu şahıs sayısı 119'a ulaştı.