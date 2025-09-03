Kütahya'da uyum haftasındaki öğrencilere Mevlit Kandillinde ikram

Kütahya'da, Mevlit Kandili dolayısıyla uyum haftasındaki anasınıfı ve birinci sınıflar için etkinlik düzenledi.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Kütahya Şehit Semih Akyıldız ilkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, uyum haftasında olan minik öğrencilere patlamış mısır, limonata ve lokum ikram edildi.

Vakıflar Bölge Müdür Vekili Muhammet Enes Çınar, Mevlit Kandili programı kapsamında, öğrencilerle bir araya gelmek istediklerini söyledi.

Çınar, "Bugün Mevlit Kandili ve aynı zamanda minik öğrencilerimiz için de okullarda uyum haftası. Biz de Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak bu anlamlı günde öğrencilerimizle bir araya gelerek onların uyumlarına katkı sunmak istedik. Bugün çocuklarımıza çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. Çocuklarımız bir yandan ikramlıklarını alırken diğer yandan da palyaço eşliğinde eğleniyorlar. Amacımız miniklerimizin mutlu olmasını sağlamak." dedi.

Çınar, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bağlı illerinden olan Afyonkarahisar'da da hayır şartı gereği ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Okul idaresi de Çınar ve müdürlük çalışanlarına teşekkür etti.