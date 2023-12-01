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Kütahya'da üniversite öğrencileri engelliler için 30 bin mavi kapak topladı

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Kütahya'da üniversite öğrencileri, engellilere tekerlekli sandalye yardımında bulunmak ve çevre temizliği bilinci oluşturmak amacıyla başlatılan kampanyada yaklaşık 30 bin plastik kapak biriktirdi.

Kütahya'da üniversite öğrencileri, engellilere tekerlekli sandalye yardımında bulunmak ve çevre temizliği bilinci oluşturmak amacıyla başlatılan kampanyada yaklaşık 30 bin plastik kapak biriktirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Devlet Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, yurt müdürlüğü tarafından sosyal sorumluluk projeleri kapsamında başlatılan mavi kapak toplama kampanyasına destek verdi.

Öğrenciler, kampanya kapsamında topladıkları yaklaşık 30 bin plastik kapağı yurt idarecileriyle Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesine teslim etti.

Dernek Başkanı Hatice Yakar, yaptığı açıklamada, mavi kapak toplama kampanyalarının devam ettiğini söyledi.

Kampanyaya birçok kesimden destek verildiğini belirten Yakar, "Mavi kapak toplama kampanyamız tüm hızıyla sürüyor. Kampanyamıza toplumumuzun her kesimden ilgi var. Devlet Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerimiz, yurtlarında başlatılan kampanyaya destek vermişler. Yurt müdürleri ile topladıkları kapakları getirip bize teslim ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çalışmaya destek veren öğrencilerden Melike Aslan da arkadaşlarıyla topladıkları kapaklarla engellilerin hayatına dokunacağı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Fatma Nur Üçay ise projede yer aldığı için duyduğu memnuniyetini ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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